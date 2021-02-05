В Волгограде арестовали замдиректора медколледжа

Женщину подозревают в мошенничестве с «мертвыми душами». Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Центральный райсуд Волгограда 5 февраля избрал меру пресечения для заместителя директора по научно-методической работе Волгоградского медицинского колледжа. Отличник здравоохранения Лилия Елисеева пробудет в СИЗО до 1 апреля 2021 года. Ее подозревают в мошенничестве с «мертвыми душами». Она проходит по уголовному делу вместе с главврачом детской больницы Волжского и сотрудницей облздрава.

Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов, с ходатайством об избрании меры пресечения Лилии Елисеевой в виде заключения под стражу в суд обратился следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, речь идет об афере на 4 миллиона. Пять лет в штате детской больницы Волжского значились и получали заплату 11 человек, которых там никто не видел. Зарплату «мертвых душ» подельники делили между собой.