В Волгограде 161 семья досрочно переедет из аварийного жилья в новостройки

Новоселами станут жители поселков Мирный и Саши Чекалина, улиц Олимпийской, Светлоярской. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде жильцы сотен аварийных домов ждут расселения годами. И вот хорошая новость – 161 семья переедет из развалюх в новостройки на полгода раньше запланированного срока. Вместо декабря 2021 года новоселье они смогут отметить уже в марте. На этой неделе мэрия показывает переселенцам их будущее жилье в ЖК «Колизей» и ЖК «Парк Арена» в Кировском и Советском районах Волгограда. Дождались новых квартир жители поселков Мирный и Саши Чекалина, улиц Олимпийской, Светлоярской и других.

- Приемка-передача квартир с опережением графика стала возможной благодаря тому, что жилплощадь приобреталась в новостройках, находившихся в высокой степени готовности, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» у застройщиков закупили 163 квартиры. По контракту сдать жилье должны были не позднее третьего квартала 2021 года. Но уже с конца прошлого года администрация начала приемку квартир. На сегодня уже готовы передать будущим новоселам 26 однокомнатных, 121 двухкомнатная и 14 трехкомнатных квартир. Всего к осени 2025 года переселят из 253 развалюх почти десять тысяч человек.