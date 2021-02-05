В Волгограде директор техникума идет под суд за торговлю свидетельствами

Дело передано в суд. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде за выдачу фиктивных свидетельств о квалификации под суд идет бывший и.о. директора Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций. Его обвиняют в получении взяток и служебном подлоге. В уголовном деле семь эпизодов, три из них - по предварительному сговору с подчиненными. Грозит директору до 12 лет тюрьмы.

По данным следствия, руководитель техникума и заведующий отделом учебной и производственной практики организовали нелегальный бизнес. За небольшую сумму от 15 до 45 тысяч рублей желающим выдавали фиктивные свидетельства о квалификации помощника машиниста. И даже вели отдельную базу таких «документов», на случай, если поступит запрос.

- Бланки официальных документов сообщники изготавливали на типографии своего знакомого, затем вносили туда анкетные данные псевдо-студентов, а после заверяли их подписью и оттиском гербовой печати техникума, - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

- Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признал частично. Уголовное дело будет рассматривать по существу Красноармейский районный суд, - рассказали в областной прокуратуре.

А вот его подчиненный свою вину признал сразу и полностью, поэтому его дело уже рассматривают в суде отдельно.