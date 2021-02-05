В центре Волгограда жильцов девятиэтажки эвакуировали из-за угрозы взрыва

Эвакуировали около 60 жильцов дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне вечером, 4 февраля, в Центральном районе Волгограда спокойствие нарушилось для жильцов одной из девятиэтажек. Жители дома по улице Рокоссовского заметили подозрительные предметы, которые похожи на боеприпасы. Волгоградцы позвонили в экстренные службы.

- После 22 часов 4 февраля на улице Рокоссовского в подъезде на лестничном пролете были обнаружены два бесхозных неизвестных предмета, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

На место происшествия прибыли полицейские, Росгвардия, кинологи со служебными собаками, спасатели МЧС. Эвакуировали около 60 человек одного подъезда. После всех проверок удалось выяснить, что это все же были макеты боеприпасов, предметы опасности не представляли. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН идентифицировали предметы, как два масса-габаритных макета ручной осколочной гранаты Ф-1 с двумя масса-габаритными запалами без взрывателей.

Добавим, что в социальных сетях волгоградцы жаловались, что перед ложным минированием в подъезде в доме на Рокоссовского, 42 многим кто-то порезал провода звонков.