На юге Волгограда грузовик протаранил две иномарки

За сутки на дорогах области пострадали четыре человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грузовик «МАН» вечером в этот четверг протаранил две иномарки в Кировском районе Волгограда. Около четырех часов вечера 38-летний водитель большегруза ехал в сторону Красноармейского по улице Лазоревой. Напротив заправки на Вторчермете грузовик столкнулся с Nissan Tiida. От сильного удара иномарку отбросило на ехавший рядом еще один Nissan Tiida. Без пострадавших в этом ДТП не обошлось.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 71-летний водитель второй иномарки получил различные травмы. Мужчину увезли с места ДТП на карете скорой в больницу.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Волгограда и области произошло четыре серьезных ДТП, в которых пострадали четыре человека, в том числе 9-летний мальчик. Юный пешеход попал под колеса иномарки на улице Казахской. Ребенок шел по «зебре», когда это произошло. Сейчас он в больнице.