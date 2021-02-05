В Волгограде отремонтируют памятник «Маяк» на ВДСК

Маяк на ВДСК. Фото: Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей

Главгосэкспертиза России проверила смету на капитальный ремонт памятника «Маяк» у входа в ВДСК на полуострове Сарпинском в Красноармейском районе Волгограда. Проект получил положительное заключение экспертов, так что вскоре монумент морякам Волжской военной флотилии, который является ОКН федерального значения, ждет обновление.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Главгосэкспертизе, проект разработало ООО «СтройПортал» по заказу Администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей. Он предусматривает ремонт крыши 25-метровой башни и восстановление фартуков и карнизов.

Также на Маяке заменят дверь, отремонтируют лестницы, стилобат и все прочие элементы оформления памятника. При этом строители должны восстановить их первоначальный облик, который был со временем утрачен. Отреставрируют и все элементы на фасаде открытого в 1953 году монумента, в том числе чугунные ростры и надпись «Слава доблестным морякам Волжской военной флотилии, героически защищавшим Царицын (1918-1919), Сталинград (1942-1943)».