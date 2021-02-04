В этом году экологи продолжат восстанавливать "легкие" Волгоградской области

Фото: пресс-служба облкомприроды.

С наступлением тепла специалисты облкомприроды в рамках нацпроекта «Экология» начнут высаживать и восстанавливать «легкие» Волгоградской области – леса. В планах охватить более полутора тысяч гектаров земли - такую площадь займут новые насаждения. Еще тысячу гектаров обновят, высадив молодые деревья. Перед работами эти территории обработают, а лесники заготовят нужное количество семян.

- Чтобы планомерно восстанавливать леса на участках вырубленных и погибших насаждений, лесники готовы сформировать запас семян лиственных и хвойных пород деревьев в объеме 6 тонн, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

Порядка 8 миллионов рублей, которые выделят из федеральной казны, уйдет на новое оборудование (плугов-сеялок, лесопосадочных машин и других).

Отметим, что в 2021 году в регионе пройдут две масштабные акции – «Сад Памяти» и «Сохраним лес».