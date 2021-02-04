Волгоградец расправился с родной матерью ради наследства

Трагедия, произошедшая в мае 2019 года, стала поводом для судебных разбирательств между родными братом и сестрой из Волгограда. Последняя подала иск в Тракторозаводской районный суд с требованием лишить Максимова право на квартиру, оставшуюся в наследство после смерти их матери. Дело в том, что именно Максимов и расправился с несчастной пенсионеркой. Он нанес ей многочисленные ранения, которые стали причиной ее гибели.

- Истица полагает, что брат своими виновными действиями причинил смерть наследодателю и как следствие способствовал призванию себя к наследованию. Оценив представленные доказательства, судом принято решение об удовлетворении заявленных исковых требований, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Сам Максимов отправился в тюрьму по тяжкой статье 105 УК РФ (убийство): ему дали почти десять лет колонии строгого режима.