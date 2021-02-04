В Волгограде с 10 февраля перекроют Нулевую продольную

По эстакаде волгоградцы смогут безопасно перейти Нулевую продольную.

С 10 февраля 2021 на нижней террасе Центральной набережной Волгограда начнут наводить пролеты на опоры пешеходного моста. Движение транспорта на Нулевой продольной на это время перекроют в границах улиц Комсомольской и 7-й Гвардейской. Но автомобилисты этого почти не почувствуют, ограничение движения будет действовать только по ночам - с 21.00 до 6.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в ближайшие дни рабочие при помощи тяжелой техники установят многотонные пролеты моста на специальные площадки на восьми опорах.

Пока же строители АО «Стройтрансгаз» ведут укрупнительную сборку пролетных конструкций. Мост как конструктор монтируют из небольших фрагментов прямо на месте. Ведь в сборе эстакада шириной 18 метров и длиной почти 80 метров будет весить целых 300 тонн.

После подрядчику нужно будет подготовить основание для укладки тротуарной плитки на пешеходной эстакаде, установить перила, а также покрасить опоры и пролеты моста. Когда объект сдадут, волгоградцы смогут попасть на набережную, минуя рокадную дорогу.