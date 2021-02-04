Под Волгоградом владелица фермы лишилась земли из-за долга доярке

В Палласовском районе Волгоградской области 63-летняя владелица фермерского хозяйства поплатилась за то, что не рассчиталась вовремя по зарплате со своей дояркой. Суд приговорил ее к крупному штрафу, и если она его не погасит в ближайшее время, то лишится земельного участка.

Два с половиной года, начиная с августа 2017-го, женщина работала дояркой на КФХ обвиняемой. Причем она не только коров доила, но еще и за телятами ухаживала и территорию животноводческой фермы убирала. И за все 2,5 года она не получила за свою работу ни копейки. Фермерша отказывалась ей платить. Не отдала она долг, даже когда доярка не выдержала и уволилась, надеясь получить заработанное при расчете. А сумма накопилась приличная - более 200 тысяч рублей. Все была так до тех пор, пока в дело не вмешалась прокуратура.

Следователи по материалам проверки завели уголовное дело на главу КФХ, а сегодня суд вынес решение, по которому фермер должна не только погасить долг перед работницей, но еще и заплатить крупный штраф в размере 100 тысяч рублей.

- Свою вину владелица фермы не признала и причиненный ущерб не возместила. Поэтому в рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер следователи наложили арест на имущество обвиняемой – земельный участок, стоимостью 450 тысяч рублей, - сообщают в СУ СК по региону.

Не погасит долги – лишится земли.