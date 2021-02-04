Коронавирус за сутки обнаружен в 19 районах Волгоградской области

Всего в регионе на сегодня 227 заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 4 февраля 2021 заболевших коронавирусом зафиксировали в крупных городах и 19 районах Волгоградской области. В тройке лидеров на сегодня главные города региона. На Волгоград приходится 101 заразившийся ковидом, в Волжском 36 заболевших, в Камышине – 20, в Михайловке - 16. В числе инфицированных 4 младенца, 7 дошколят и 13 школьников. А вот тех, кто перешагнул порог пятидесятилетия в разы больше, чем молодежи – 111 человек.

По данным оперштаба, среди районов Волгоградской области отличились значительным приростом заболевших коронавирусом Быковский, где 11 новых ковидных пациентов, Николаевский – плюс 10, а также Палласовский – плюс 7.

По четыре человека подхватили заразу в Новониколаевском и Фроловском, трое – в Старополтавском, по двое – в Урюпинске, Ленинском, Новоаннинском и Ольховском районах. А в Среднеахтубинском, Городищенском, Котовском, Жирновском, Котельниковском, Нехаевском и Руднянском районах на сегодня прибавилось по одному коронавирусному пациенту.