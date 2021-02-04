«Было немного страшно»: квадромама из Волгограда рассказала о четверняшках

Фото с личной странички Виктории Маркович.

День за днем маленькие четверняшки, которые родились у волгоградки, набирают вес и силу. За три недели (появились на свет они 15 января 2021 года) мальчики окрепли, и уже всех перевели из реанимации в палату к квадромаме. Но они по-прежнему находятся под чутким наблюдением врачей перинатального центра №2 Волгограда.

«В первые дни, когда сыночков перевели ко мне в палату, было немного страшно, но ничего я справилась. Хорошо когда есть опыт со старшими (напомним, у Виктории уже есть две дочери). Конечно, если бы четверняшки были у меня первые детки, было намного страшнее», - признается квадромама Виктория Маркович.

Но, конечно, медики перинатального центра помогают женщине справляться с таким «детским садиком».

«Мы уже обнимашки с детками устраиваем. Правда, сосать они пока не научились, приходится сцеживаться. Поэтому процесс кормления занимает часа полтора и так по кругу. Сегодня медсестрички на время забрали у меня малышей, чтобы я смогла выспаться. Время пролетело, как один миг, я и заметить не успела», - признается волгоградка.

Самому маленькому – Богдану (который родился весом всего 900 граммов) дают «обогащенное витаминами» молочко, чтобы он быстрее догонял братьев.