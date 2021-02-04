Пришлось стрелять: на видео попала погоня полицейских за подростком в Волгоградской области

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области сотрудникам ГИБДД пришлось посоревноваться с нарушителем правил в скорости. Во время рейда в Палласовском районе инспекторы увидели автомобиль, который несся на высокой скорости. Требования полицейских остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Гаишники бросились в погоню за лихачом, который делал очень опасные маневры за рулем. Такая езда могла покалечить как самого водителя, так и окружающих. Инспекторы ДПС решили применить табельное оружие – один выстрел в воздух и два по колесам. В итоге повредилась одна из шин, из-за чего легковушка влетела в снег и не смогла продолжить движение. Погоня завершилась фиаско для нарушителя.

Оказалось, что за рулем был 16-летний студент местного колледжа. Естественно никакого водительского удостоверения из-за возраста у него нет. Подросток рассказал полицейским, что ключи от машины он стащил тайком, чтобы покататься с друзьями. А само авто его родственницы. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, сотрудники ГИБДД составили административные протоколы. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь родителей юного лихача ждут штрафы.