ГИБДД предупреждает волгоградцев о тумане и наледи на дорогах

Водители, будьте аккуратнее на дорогах в такую погоду! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вслед за оттепелью в Волгоградскую область идет холодный фронт: из-за перепада температуры воздуха образуется густой туман. В ГУ МВД по региону предупреждают водителей: на дорогах будет наблюдаться плохая видимость и возникает большая вероятность образования наледи. И просит автовладельцев быть аккуратнее при вождении.

- В таких условиях вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие резко увеличивается, особенно на федеральных трассах, - говорят в региональном Главке.

Поэтому сегодня инспекторы ГИБДД усилили профилактическую работу на дорогах региона. Например, сегодня, 4 февраля, сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградский области дежурили на мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе. Полицейские останавливали машины и вручали водителям памятки с рекомендациями, как управлять автомобилем в условиях тумана на дорогах.

- Самая большая опасность при движении в тумане – это автомобили, движущиеся без света, велосипедисты и пешеходы, столкновение с которыми может произойти прежде, чем они будут замечены, - говорят в ведомстве.

И призывают водителей неукоснительно соблюдать ПДД, включать фары и противотуманки, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим и избегать резкого торможения.