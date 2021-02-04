На Волжской ГЭС планируют ввести реверсивное движение

Уже скоро на Волжской ГЭС могут снова собираться пробки Фото: Эдуард Пальгунов

Ремонт моста на Волжской ГЭС не обходится без автомобильных пробок. С наступлением холодной погоды обновление путепровода ушло на паузу и движение стало свободным. Однако в скором времени подрядчик приступит к третьему этапу работ. Поэтому водителям снова стоит ждать заторов между Волгоградом и Волжским. На мосту уже выставили ограждения и дорожные знаки. А еще на ГЭС хотят ввести реверсивное движение. В тестовом режиме его опробуют 7 февраля.

В полном объеме реверсивное движение начнет действовать по мостовому переходу с 1 марта по 31 августа. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, пропуск транспортных средств встречных направлений будет осуществляться по одной полосе с помощью светофорного регулирования. В городе-спутнике надеются, что это обеспечит безопасность дорожного движения и увеличит пропускную способность дороги. В мэрии Волжского просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения.

Напомним, ремонт моста на Волжской ГЭС идет уже 3 года. Сейчас объекта готов на 68%. Работы идут в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью ремонт дороги и подмостовой части должны завершить в октябре 2021 года.