Ковидные паспорта в Волгоградской области вводить не будут

Пока вакцинация в регионе идет только по предварительной записи. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вакцинация от коронавируса в Волгограде и области идет с прошлого года. Тысячи человек уже получили вторую дозу ковидной вакцины и интересуются, будут ли вводить в регионе ковидные паспорта. Как рассказал на брифинге заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов, в ближайшем будущем ковид-паспорт волгоградцы получить не смогут, хотя эту тему и обсуждают на заседаниях оперативного штаба.

- Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения. Решение пока не принято, мы ждем решения федерального центра, - рассказал Николай Алимов.

Ковидный паспорт или сертификат вакцинированного может позволить путешествовать и не сидеть на карантине. Но пока концепция этого документа и его применения до конца не сформирована. На сегодняшний день в Волгоградскую область поступило 23 тысячи доз вакцины от коронавируса. Вся она распределена по прививочным центрам.