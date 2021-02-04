В Волгоградской области увеличат число прививочных центров от COVID-19

Фото администрации ВО.

Медленно, но в Волгоградской области все же идет вакцинация от коронавируса. Сейчас в регионе работают 37 прививочных пунктов, но в ближайшее время их численность обещают расширить до 55-ти.

- В ближайшее время мы ждем поступления нового морозильного оборудования (напомним, что ковидная вакцина должна храниться при минус 18 градусах), и тогда мы сможем открыть новые прививочные пункты по Волгограду и области, - об этом рассказал на брифинге заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

Но прийти в эти центры с заявлением – «Я хочу получить вакцину от коронавируса!» волгоградцы не смогут. Прививки делают строго по графику и по предварительной записи. Правда, записаться на вакцину пока тоже проблематично. На сайте Госуслуг функция записи на вакцинацию, как и обещали, заработала с 1 февраля, но в Волгоградской области пока лишь в режиме «отсроченной записи». То есть заявка фиксируется, а, когда человека поставят в очередь, ему сообщат дополнительно.

- Желающих много. Но волгоградцы должны понимать, что в первую очередь мы будем вакцинировать людей из групп риска. По этому принципу волгоградские поликлиники будут сортировать заявки, и приглашать на прививку, - поясняет Алимов.