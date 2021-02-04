Под Волгоградом мужчина в порыве мести за жену поджег магазин

Поздно вечером 3 февраля в Михайловском районе Волгоградской области чуть не сгорел супермаркет. Нет, не из-за ЧП и не по вине работников. Магазин подпалили. Как оказалось, из мести.

В среду вечером в михайловскую полицию обратилась женщина, которая работает в одном из сетевых супермаркетов. Она то и рассказала, что магазин их пытались поджечь. Пожара удалось избежать только благодаря тому, что сотрудница маркета вовремя увидела дым и смогла потушить пламя.

- Женщина-продавец почувствовала запах гари и вышла на улицу, а там уже полыхал пластиковый сайдинг здания. В этот же момент продавщица увидела и убегающего от магазина мужчину. Потушив самостоятельно пламя, женщина позвонила в полицию, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Пиромана вычислили и поймали довольно быстро. Им оказался местный 31-летний мужчина. Он уже во всем сознался и рассказал, что сделал это из мести.

- По словам мужчины в этом супермаркете долгое время работали его супруга и близкие родственники. Они постоянно жаловались ему на плохое отношение к ним начальства, а недавно и вовсе не выдержали и все уволились. Мужчина решил отомстить за несправедливость и сжечь магазин, - приводят пояснения поджигателя в региональном Главке.

Теперь на него завели уголовное дело и грозит ему до 5 лет лишения свободы.