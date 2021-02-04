Опоздали с обращением к врачам: в Волгоградской области еще 6 человек умерли от коронавируса

В феврале в Волгоградской области уже 22 жертвы ковида Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области число жертв пандемии коронавируса достигло 630. За последние сутки подтвердились еще 6 смертей. У всех умерших были различные хронические заболевания. Практически все они при заражении ковидом поздно обратились за медицинской помощью.

3 пациента оказались в инфекционных стационарах в тяжелом состоянии. Медики не смогли установить дату и способ заболевания у 52-летнего, 69-летних волгоградцев и у 57-летней жительницы областного центра. У них были проблемы с сердцем и другие сопутствующие заболевания.

56-летняя волжанка сразу же пошла в поликлинику, когда почувствовала недомогание. Ей назначили амбулаторное лечение, которое сделало только хуже. Тогда пациентку, у который были хронические заболевания сердца, мочевыделительной системы и желудочно-кишечного тракта, госпитализировали в ковидарий при Волгоградском областном клиническом наркологическом диспансере. Но спасти ее не удалось. Только спустя 2 недели после проявлений коронавируса обратилась за медпомощью 81-летняя жительница Волжского. Ее положили в городскую клиническую больницу №3, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Но справиться с COVID-19 и двусторонней пневмонией ей не помогли.

На протяжении пяти дней занимался самолечением 67-летний житель Новониколаевского района. Состояние ухудшилось, тогда он вызвал врачей. Его направили в Урюпинскую ЦРБ.