Остались без перекуса: на Аллее Героев в Волгограда сносят павильон с блинами

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде 4 февраля начали разбирать торговый павильон «БлинБерри» на Аллее Героев. Демонтаж объекта проводит его владелец. Ранее мэрия договорилась с ним, чтобы к весне участок был полностью освобожден. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, с наступлением теплого периода районная коммунальная служба благоустроит территорию. Павильон с блинами признали незаконной постройкой, как и соседний торговый объект с суши и роллами. Его, кстати, уже полностью снесли, а коммунальщики успели там провести планировку участка, засеять газон и высадить розы. Волгоградцы теперь будут искать другие места, где по-быстрому перекусить.

В мэрии добавили, что демонтаж нелегальных построек ведется для возвращения горожанам общественных пространств и восстановления первоначального облика. Там, где незаконные объекты уже снесли, благоустраивают территории: укладывают тротуарную плитку, восстанавливают пешеходные дорожки и ограждения скверов. Также высаживают растения.