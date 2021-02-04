В Комсомольском саду Волгограда появится аптекарский огород

Макет - Центра "ВЯЗ".

Архитекторы волгоградского Центра «ВЯЗ» не перестают удивлять своими креативными идеями. То предложили сделать в пойме «парящую экотропу», то аквапарк, теперь взялись за Комсомольский сад и придумали разбить там огород. Нет, не с помидорами и луком, а аптекарский.

- Идея о создании необычного пространства родилась после встречи с волгоградскими священнослужителями. Замысел такой: высадить на участке рядом с храмом - часовней Урюпинской иконы Божией Матери - плодовые деревья, лечебные травы и цветы, - поясняют в МАУ «Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ».

Кроме того, специалисты «ВЯЗа» придумали, как соединить два общественных пространства – зону отдыха в пойме реки Царица и Комсомольский сад: они планируют вдоль улицы Ленина (от улицы 10-й Дивизии НКВД до улицы Коммунистической) высадить березовую аллею.

До этого урбанисты предлагали также сделать рядом с Комсомольским садом аллею французских парков, а у пожарной каланчи разбить японский сад.