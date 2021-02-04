Спор из-за квартиры: суд в Волгограде отправил ростовчанина на 18 лет в тюрьму за жестокое убийство тещи

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Спор из-за квартиры довел до трагедии. Волгоградский областной суд 4 февраля отправил за решетку 42-летнего ростовчанина. Он проведет 18 лет в колонии строго режима за убийство своей тещи и покушение на ее сына-инвалида. Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления регионального Следственного управления СКР Наталия Рудник, 13 августа 2019 года мужчина приехал в гости в Волгоград к 70-летней теще. Он хотел договориться с пенсионеркой о приватизации и продаже ее двухкомнатной квартиры. Предыдущие попытки обсудить этот вопрос успехом не завершались, из-за чего родственники постоянно ссорились.

Предполагалось, что женщина после продажи жилплощади отдаст деньги своей дочери, чтобы она вместе с мужем построили дом под Ростовом и погасят долги после покупки земельного участка. На оставшиеся деньги 70-летняя женщина, проживавшая со своим сыном-инвалидом, купит скромную квартиру. Она в очередной раз отказала. Тогда ростовчанин решил убить тещу. Он много раз наносил ей удары ножом, пока пожилая женщина не скончалась. После этого мужчина пошел в комнату глухонемого брата своей жены. Тот смог отбиться от ударов и выбежал из квартиры в подъезд, где его увидели соседи. Приехавшим на место трагедии полицейским убийца рассказал выдуманную историю, что кровавую расправу совершил инвалид. Но следствие собрало неопровержимые доказательства вины ростовчанина.

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области сообщили «КП-Волгоград», что суд вынес решение на основе вердикта присяжных заседателей. Убийца отсидит 18 лет в колонии строгого режима, а после этого срока будет еще на год ограничен в свободе. Также осужденный должен выплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда своему шурину, которого едва не убил. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.