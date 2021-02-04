Суд отправил в СИЗО главврача детской больницы Волжского

Фото: Городская детская больница Волжского

Вместо лечения детей занялся мошенничеством. Главного врача Городской детской больницы Волжского Евгения Дергачева отправили в СИЗО. Такое решение принял Центральный районный суд Волгограда. Медика подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество». Как сообщили «КП-Волгоград» в Центральном районном суде Волгограда, Евгений Дергачев проведет в следственном изоляторе до 1 апреля 2021 года.

Постановление в законную силу не вступило. Защита подозреваемого его может обжаловать.

Подробности уголовного дела не разглашаются. Отметим, Евгений Дергачев является врачом-педиатром высшей категории. Он кандидат медицинских наук. В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали «КП-Волгоград», что трудовой договор с Евгением Дергачевым уже расторгли по инициативе работодателя.