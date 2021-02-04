Под Волгоградом фургон насмерть задавил пешехода

ДТП в Волжском на улице Пушкина. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ежедневно на дорогах Волгоградской области под колеса автомобилей попадают пешеходы. К сожалению, в таких авариях не обходится без жертв. Накануне, 3 февраля, трагедия произошла в Городищенском районе. 54-летний водитель, управляя фургоном «Ford Transit», ехал по трассе Р-22 «Каспий». На 937-м километре магистрали он сбил 68-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, пенсионер от полученных травм скончался на месте. Еще одно ДТП с пешеходом случилось в Волжском. Под колеса автобуса попал школьник.

Авария произошла в городе-спутнике утром среды на улице Пушкина напротив дома №142. 55-летний водитель автобуса «ПАЗ 4230-01» не успел притормозить перед 12-летним мальчиком, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Скорая помощь увезла школьника в больницу.