В Волгограде побит новый температурный рекорд

Фото из архива КП

В этом году погода не перестает удивлять волгоградцев – что ни день, то новый сюрприз. Сегодня, 4 февраля 2021 года, в Волгограде побит очередной температурный рекорд – впервые за последние полвека столбик термометра поднялся выше 10 градусов тепла. А на юге Волгоградской области региональный Гидрометцентр пророчит и вовсе до +13-ти градусов выше ноля.

В феврале волгоградцы ожидали, конечно, погодных аномалий, но скорее в виде снегопадов и морозов, но никак не весеннего тепла. Между тем, к 4 февраля в Волгограде установилась поистине весенняя погода.

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«Если б не грязь, я бы уже летние тапочки надела – так тепло сегодня», «В квартире дышать нечем, как в бане», «Интересно, теплые вещи уже можно убирать до следующей зимы?», - реагируют на потепление волгоградцы в соцсетях.

Сегодня, действительно, в Волгограде очень тепло, но зимние вещи убирать рано. Уже к вечеру 5 февраля столбик термометра опустится до минусовых отметок, а к 7 февраля уже будет до -10 градусов. Так что берегите тепло и готовьтесь к новым перепадам температуры.