Скрежет и искры: в Волгограде вспыхнул скоростной трамвай

Пожарным тушить трамвай не пришлось Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На севере Волгограде вечером 3 февраля вспыхнул скоростной трамвай. Общественный транспорт вдруг сильно заискрился и начал издавать скрежет в Краснооктябрьском районе недалеко от проспекта Металлургов. Зарево было как во время фейерверка. Фотографиями и видеозаписями происшествия волгоградцы начали делиться в социальных сетях. Сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило около 18.30. На место ЧП прибыли огнеборцы. Однако их рукава остались сухими. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, произошло замыкание контактной сети без последующего возгорания. Так что тушить трамвай, который ехал в депо, не потребовалось.

Скриншот с видео "Жесть Волгограда"

Никто не пострадал. Пассажиры, водитель и кондуктор быстро покинули салон трамвая. Конечно, некоторое время движение электротранспорта было приостановлено. Однако поврежденный состав постарались быстро отбуксировать.