Комфортные условия для водителей, пешеходов и велосипедистов: в Волжском две дороги сделают по передовым проектам

Фото: комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области

В Волжском две автомобильные дороги отремонтируют по самым современным стандартам. Качественным будет не только асфальт, но и инфраструктура при объектах. Город-спутник оказался в числе 11-ти российских городов, которые вошли в пилотную программу «Моя дорога». Это проект, который проводят Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив и Российский дорожный научно-исследовательский институт при поддержке Минтранса РФ. При обновлении магистралей применят передовые решения в проектировании и прогрессивные практики по созданию новой городской мобильности. В Волжском определили, какие дороги сделают по особенным проектам. Это проспект Ленина и улица Энгельса.

Ремонт двух дорог пройдет в 2021 году. В рамках реализации программы «Моя дорога» учтут не только безопасность всех участников дорожного движения, но и сделают комфортную инфраструктуру для горожан. При проспекте Ленина и улице Энгельса должны появиться современные зоны для пешеходов и велосипедистов, улучшатся условия для общественного транспорта. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, сейчас специалисты готовят необходимую документацию по данным объектам. Подрядчик будет проводить ремонт с апреля по сентябрь. А уже в октябре волжане должны оценить обновленные проспект Ленина и улицу Энгельса.