В Волгоградской области рецидивистка украла деньги у 90-летнего пенсионера

Ради легких денег преступники не остановятся ни перед чем. Из-за наживы, даже не самой крупной, они закроют глаза на любые проблемы и возраст своих жертв. В Волгоградской области в полицию Камышина обратился 90-летний пенсионер, который сообщил, что у него украли 1500 рублей. Деньги сняли с банковской карты. За короткое время полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 57-летняя жительница Петрова Вала. Она некоторое время ухаживала за больной женой пенсионера. А в конце января украла у него карточку, с которой сняла все деньги. После этого женщина вернула банковскую карту ее владельцу, надеясь, что камышанин ничего не заметит.

Подозреваемая признала вину и то, что деньги потратила на собственные нужды. Ранее она уже привлекалась к ответственности за кражу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский».