В Волжском увеличится число автобусов на двух маршрутах

Фото: администрация Волжского

В Волжском увеличится число автобусов на маршрутах №1 и №2у в выходные дни. Так что по субботам и воскресеньям жителям города-спутника теперь не придется подолгу стоять на остановках в ожиданиях транспорта. Интервал движения станет короче. Новый режим работы начнет действовать с 6 февраля. На маршруте №1 по выходным будут ездить 14 автобусов вместо десяти, а на №2у в путь будут отправляться 16 единиц транспорта вместо 14-ти. Также с субботы у них продлится график работы. Ранее автобусы выходили с линии в 8 часов вечера. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, теперь время перевозки пассажиров увеличели с 6:00 до 23:00.

И это не все изменения, которые коснулись двух автобусных маршрутов Волжского. В утренние и вечерние часы пик у них сократится интервал движения. Автобус №1 «Вокзал – 32-й микрорайон» будет ездить через каждые 10 минут, в остальное время – через 15 минут. На маршруте №2у «37-й микрорайон - Гипермаркет Магнит» в часы пик пауза между рейсами будет 6 минут, во время уменьшения пассажиропотока – 9 минут.