Много звонил: руководителя волгоградских приставов отправили в СИЗО

Владимира Евстигнеева с домашнего ареста перевели в СИЗО. Фото: УФССП по Волгоградской области.

Центральный районный суд Волгограда сегодня, 3 февраля, изменил меру пресечения для руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области Владимира Евстигнеева. Обвиняемого во взятке взяли под стражу. Хотя ранее суд ограничил его в определенных действиях.

Только вот Евстигнеев, как оказалось, нарушал запреты. Поэтому заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Волгоградской области направил в суд ходатайство об аресте обвиняемого. Евстигнеев неоднократно осуществлял телефонные переговоры, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемого взяли под стражу. В СИЗО он будет до 11 марта 2021 года. Однако это постановление не вступило в силу и его еще можно обжаловать.

Напомним, главный пристав Волгоградской области обвиняется в получении взятки в крупном размере. Владимир Евстигнеев пытался провести махинацию вместе с главой волгоградского управления Росимущества Юрием Ефимовым. Но их разоблачило областное УФСБ. Пристав хотел через подставное лицо купить арестованную дорогую иномарку, которая была на торгах. При этом комиссионный сбор в 7% от стоимости машины Владимир Евстигнеев заставлял заплатить директора фирмы, которая занималась торгами арестованного имущества. Директору фирмы он обещал, что ни штрафов, ни каких других санкций за нарушения не последует. Владимир Ефимов выступал посредником, ему суд запретил выполнять определенные действия. Его обвинили в пособничестве во взяточничестве.