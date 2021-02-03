В Волгоградской области запустили солнечную электростанцию «Медведица»

Так выглядит солнечная «Медведица». Фото: пресс-служба компании «Солар Системс»

В Волгоградской области запустили уже пятую солнечную электростанцию. Расположена она в Даниловском районе и получила название «Медведица». На участке площадью порядка 50 гектаров установили более 72 тысяч фотоэлектрических модулей. Станция мощностью 25 МВт сможет снабжать электричеством свыше 25 тысяч домов.

По данным компании «Солар Системс», инвестиции в «Медведицу» составили порядка 3,2 миллиарда рублей. Предполагается, что до конца года солнечные батареи станции дадут 29 миллионов киловатт-час электроэнергии.

Напомним, работающие за счет энергии солнца станции в регионе уже есть в Светлоярском и Палласовском районах, а также в Волгограде на нефтеперерабатывающем заводе. Их общая мощность превышает сто мегаватт. Развивают принцип «зеленой энергии» и за счет ветра. В Котовском районе начали строительство двух ветряных электростанций суммарной мощностью 105 мегаватт.