Из-за тумана в аэропорту Волгограда задерживается рейс в Сочи

Не все самолеты смогли сегодня вовремя улететь из Волгограда из-за тумана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 3 февраля, в Волгограде погода нелетная. Причем в прямом смысле этого слова – из-за густого тумана и мороси весь город покрыт пеленой, поэтому в аэропорту Волгограда уже задерживают рейсы. В частности, немного задержали вылет самолета в Москву (Шереметьево) компании Аэрофлот. По расписанию он должен был отправиться в путь еще в 17.25, но вылет перенесли на 18.05. На данный момент посадка пассажиров уже завершилась.

А вот самолет авиакомпании ЮТэйр, который следует по маршруту Уфа-Волгоград-Сочи (Адлер), застрял в нашем городе, похоже, надолго.

- Рейс задерживается по метеоусловиям Волгограда, - подтвердили «КП-Волгоград» информацию в пресс-службе воздушной гавани.

По расписанию лайнер должен был вылететь из Волгограда в Сочи еще в 17.00, но из-за тумана вылет отложили. Уже на пять часов: расчетное время отправления – 22.00.