В Волгограде более двух миллионов рублей лишились машинист и пенсионерка из-за лжеработников банка

Жители Волгограда продолжают терять свои сбережения из-за лжеработников банка. Мошенники забирают все до последней копейки со счетов своих жертв. За прошедшие сутки, 2 февраля, очередные волгоградцы из-за доверчивости лишились того, что так долго зарабатывали и копили. Машинисту из Советского района позвонили якобы работники банка. Они сообщили, что кто-то пытается оформить кредит на мужчину, и надо обезопасить деньги на своей карте. Мошенники посоветовали волгоградцу перевести сбережения на безопасные счета. В итоге он лишился одного миллиона 300 тысяч рублей. А 62-летнюю волгоградку обманули на 900 тысяч. И схема афериста была необычной.

Еще в ноябре женщине позвонил охранник банка – так представился человек на другом конце провода. Он сообщил о проблемах со счетами пенсионерки. Но она не стала беспокоится, так как средств на них почти не было. Только аферист не унимался, пытался познакомиться с женщиной и войти в доверие. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе неоднократных дальнейших телефонных разговоров у них сформировались доверительные отношения. И мужчина предложил пенсионерке открыть совместный льготный вклад под большие проценты. Волгоградка поверила, взяла для этого кредиты в разных банках и разрешила новому знакомому пользоваться своим телефоном через удаленный доступ. И за месяц мошенник перечислил себе более 900 тысяч рублей и перестал выходить на связь.

Также лишилась своих денег 59-летняя жительница Краснооктябрьского района. Ее телефонный мошенник обманул на 217 тысяч рублей. Она продиктовала позвонившему данные своей карты и код из СМС. Теперь всех мошенников пытается разыскать полиция.