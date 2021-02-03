Волгоградские врачи более 15 тысяч раз приезжали к пациентам на такси

В такси, в которых развозили медиков, были дополнительные перегородки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус поставил в тяжелейшие рамки сотрудников здравоохранения. Медики разного профиля переквалифицировались в инфекционистов. Бригады скорой помощи без отдыха ездят к пациентам с опасным вирусом. А ведь никто не отменял и другие болезни, людям с которыми также нужна своевременная помощь. Выросла нагрузка и на работников поликлиник. Чтобы немного облегчить их труд, в Волгограде до нового года запустили бесплатные такси для врачей. Такая служба работала с 21 декабря по 1 февраля в 12 городах России. За это время волгоградские врачи более 15,3 тысяч раз приезжали на такси к пациентам, которые находились на домашнем лечении, в том числе с коронавирусом. В городе работали 30 машин.

Водителей, которые бесплатно развозили врачей, обеспечивали медицинскими масками, перчатками и антисептиками. Чтобы они не контактировали с пассажирами, в салонах автомобилей были установлены дополнительные перегородки. Проект бесплатного такси для врачей совместно запустили Mail.ru Group и Сбер. Спецтранспорт работал в 12 городах страны. Наибольшее бесплатное число поездок с медиками такси сделали в Санкт-Петербурге (77 тысяч), Казани (45 тысяч) и Уфе (43,6 тысяч).