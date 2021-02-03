В 2021 году в Волгоградской области высадят 1,5 тысячи гектаров леса

Фото администрации ВО.

В этом году лесные хозяйства Волгоградской области получат более 100 миллионов рублей. Деньги пойдут на восстановление лесов и на новое оборудование для лесничеств. В частности, в планах приобрести новые шишкосушилки, лесопосадочные машины, плуги-сеялки, воздушно-гравитационный сепаратор для семян хвойных пород. На это из госбюджета региону выделили более 8 миллионов рублей.

- Во всех 22-х лесничествах региона запланированы работы по лесовосстановлению. В общей сложности под эти работы отвели 1505 гектаров. Это на 200 гектаров больше, чем в 2020-м, - уточняют в облкомприроды. - Еще 985 га существующих посадок обновят молодыми насаждениями.

Деньги выделяются в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Кроме нового оборудования, для волгоградских лесничеств планируют закупить для борьбы с пожарами универсальные пожарные модули, тракторы и грузовые автомобили повышенной проходимости - всего 20 единиц техники.

- Также в регионе в этом году запланированы две акции - «Сад Памяти» и «Сохраним лес», - добавляют в облкомприроды.

Напомним, что власти пообещали высадить в Волго-Ахтубинской пойме более 100 тысяч молодых дубов, взамен тех, что собираются спилить ради новой трассы. Хотя пока Минприроды РФ не согласовал администрации региона проект по вырубке деревьев под дорогу.