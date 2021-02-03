В Волгоградской области подорожали помидоры, огурцы, макароны и детское питание

Волгоградцы не успевают за изменениями цен на продукты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены на прилавках рынков и магазинов в Волгоградской области постоянно меняются. Зачастую они чаще растут, чем падают. За прошлую неделю – с 25 января по 1 февраля – подорожали ряд продуктов. Снова менее выгодными становятся овощи. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, на 6,45% стали дороже огурцы. В среднем килограмм стоит 149 рублей 34 копейки. Подросла и стоимость помидоров – на 2,68%. За килограмм теперь приходится платить почти 137 рублей. Увеличилась цена на 2% на сухие молочные смеси для детского питания, на 2,27% подорожал маргарин, на 2,26% - пшено. Макароны выросли в стоимости на 2,25%.

Наравне с увеличением цен некоторые продукты становятся выгоднее. На 6,5% подешевело подсолнечное масло, на 4,66% - яблоки. На 2,9% снизилась стоимость на сахар-песок. Средний ценник за килограмм составил 45,6 рублей. Стоимость риса уменьшилась на 2,62%, а моркови – на 1,7%.