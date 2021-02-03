Еще одну УК готовятся лишить лицензии в Волгоградской области

Бурейская, 12 - один из домов, которые обслуживало ООО «ВЭК». Фото: АВО

Уже 139 недобросовестных управляющих компаний лишились лицензий и ушли с рынка ЖКХ в Волгоградской области, в том числе семь в прошлом году. На подходе еще одна. Первой УК, у которой аннулируют лицензию в 2021 году, станет ООО «ВЭК». Работала она с апреля 2015 года, обслуживала 43 дома, но их управкомпанию уже лишили.

- Только за последние два года на основании многочисленных обращений жильцов проведена 71 внеплановая проверка, выдано 34 предписания на исправление нарушений, из которых исполнены только 50%. Назначены штрафы на общую сумму 1,55 миллиона рублей. При этом юридическое лицо неоднократно уклонялось от проводимых проверок, - поясняет решение начальник инспекционного отдела областной инспекции госжилнадзора Мария Лобачева.

Иск об аннулировании лицензии ООО «ВЭК» уже находится в областном арбитражном суде, заседание пока не назначено, но это лишь вопрос времени. Главное, чтобы на место этих коммунальщиков не пришли все те же люди и схемы под новым названием.

- Если сравнивать, скажем, с 2013 годом, когда мы имели очень напряженную ситуацию: двойные платежки, необоснованные счета, абсолютную закрытость и непрозрачность деятельности УК, то сегодня можно говорить о том, что в целом удалось убедить поставщиков жилищных услуг работать по закону, - считает председатель лицензионной комиссии Волгоградской области Валентина Гречина.