Волгоградцы могут бесплатно съездить на Занзибар

Фото с сайта ТВ-3

Хотите попасть на Занзибар и посмотреть на экзотику в чистом виде? Легко! Любой волгоградец может выиграть поездку в Африку. Но не на прогулку, а на съемки финала шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков». Это ТВ-3 предлагает волгоградцам выиграть поездку на архипелаг.

Что надо сделать? Нужно раньше других отыскать тайник с сертификатом на поездку в Африку.

- Будет 12 призов, которые спрятаны в 12-ти городах России. В Волгограде в том числе. Точные координаты, где находится тайник, сообщат во время первого премьерного выпуска шоу. Правда, данные будут зашифрованы в специальном QR-коде, - поясняют в пресс-службе телеканала.

Надо сказать, что на этот раз шоу «Последний герой» немного видеоизменили, и теперь на Занзибаре команда «Чемпионов» (в которую попали выбранные телезрителями «лучшие» участники прошлых сезонов - Аида Мартиросян, Елена Барткова, Димитрий Павлюк, Алексей Полихун, Надежда Ангарская, Александр Матвеев, Елена Перова и Сергей Одинцов) и команда телезрителей (которую отобрали на кастингах).

Премьерный показ состоится 6 февраля. Начало – в 19.00.