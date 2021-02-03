В Волгограде, Волжском и Михайловке наибольшее число новых случаев коронавируса

В Волгоградской области за сутки коронавирусом заболели 229 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области в целом прирост новых случаев коронавируса держится на одном уровне. Сегодня, 3 февраля, в регионе заболели 229 человек. Однако на некоторых территориях ежедневно цифры по заболеваемости скачут то вверх, то вниз. Так в Волгограде в среду снижение числа новых пациентов с COVID-19. Подтвердились 67 случаев, а накануне было больше ста. В Волжском наоборот сегодня резкий скачок – 40 заразившихся. Заболели еще жители 20 районов Волгоградской области. Самый высокий прирост в Михайловке: подхватили вирус 27 человек.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 3 февраля Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Долгое время прирастал крвидом Камышинский район. Сейчас там ситуация немного успокоилась, сегодня вирус выявили у 18-ти камышан. В Николаевском и Палласовском районах заразились по 11 человек, в Ленинском – 9. В Быково и Фролово 3 февраля по 7 положительных результатов тестов, в Новониколаевском и Старополтавском районах – по 5, в Еланском – 4. В Городищенском, Котовском и Руднянском районах по 4 новых заболевших. По 2 жителя начали борьбу с ковидом в Даниловском и Котельниковском районах. В Алексеевском, Дубовском, Киквидзенском, Нехаевском и Новоаннинском районах по одному человеку подхватили COVID-19.

За последние сутки в регионе коронавирус диагностировали двум детям 1-6 лет. Заболели 6 школьников 7-14 лет и 4 подростка 15-17 лет. Продолжают массово подхватывать вирус люди среднего и старшего возраста. Заразились 75 волгоградцев 50-64 лет и 65 человек 30-49 лет. Выявили ковид у 51 пенсионера старше 65-ти лет и у 26 молодых людей 18-29 лет.