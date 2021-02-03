Волгоградцам задолжали 42 миллиона рублей зарплаты

Самые большие долги перед работниками в регионе - в обрабатывающей и строительной отраслях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время пандемии многие волгоградцы потеряли работу, а тем, кого не сократили, стали задерживать зарплату. В итоге за 2020-й год волгоградские работодатели задолжали своим работникам в общей сложности 42,2 миллиона рублей. Это данные Волгоградстата на начало 2021 года.

Но в администрации региона при этом отмечают, что, несмотря на экономические трудности и коронавирус, сумма задолженности по зарплате в регионе снизилась в два раза. Действительно, в начале 2020-го волгоградцам должны были 88,5 миллиона кровнозаработанных рублей.

- Более 99% этих денег – это долги компаний-банкротов. Но благодаря совместной работе контролирующих органов и властей работодатели-должники вернули своим сотрудникам 115,1 миллиона рублей, - отмечают в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Тем не менее, окончательно с задолженностью по зарплатам в регионе не расквитались. Самые большие долги перед работниками остаются в строительной (более 30 миллионов) и обрабатывающей (8,1 миллиона рублей) отрасли.

Если сравнивать с соседями по ЮФО, то в Волгоградской области в этом плане ситуация не самая плохая. Например, в Ростовской области работникам должны 129,2 миллиона рублей, в Краснодарском крае – 72,3 миллионв, в Астраханской области – 63,7 миллиона. Нет долгов по зарплате только в Крыму и Адыгее.