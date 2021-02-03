В Волгограде фронтовика Максима Загорулько проводят под песни военных лет

Максим Загорулько ушел из жизни на 97-м году жизни. Фото: АВО

Фронтовика, участника Сталинградской битвы, Почетного гражданина Волгограда и области Максима Матвеевича Загорулько проводят в последний путь с почестями. Прощание пройдет 4 февраля в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» под мелодии военных лет. По пути к музею траурный кортеж проедет вокруг госуниверситета и по улице имени Загорулько у «Акварели».

- Такие решение озвучила дочь ветерана, Нина Максимовна, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона.

Принимали решение родственники вместе с Советом ветеранов. Церемония прощания с Максимом Загорулько в музее-панораме пройдет с 11.00 до 12.15 часов. Похоронят Почетного гражданина рядом с супругой в Дзержинском районе на Моторном кладбище. Прощание там начнется в 13.30. А перед этим устроят отпевание в узком кругу в храме на Центральном (Димитриевском кладбище).

Напомним, ветерана, ученого, основателя ВолГУ и автора энциклопедии «Сталинградская битва» Максима Загорулько не стало 2 февраля. Он ушел из жизни на 97-м году жизни, оставив яркий след в истории Волгограда и области.