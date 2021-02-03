В тоннеле волгоградского трамвая сделают светодиодную подсветку

Подсветка важна для работников, обслуживающих трамвайные пути. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В волгоградской «подземке», точнее в тоннеле волгоградского трамвая, установят почти 500 новых светодиодных фонариков. Подсветка появится внутри всего тоннеля – от въезда у «Европы» до станции «Пионерская». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

- Сегодня объявили первый конкурс на приобретение светодиодных светильников для подземной части линии скоростного трамвая. – Светильники будут экономичными и с большим сроком эксплуатации – до 10 лет. Еще одно требование к светильникам – они должны быть герметичными и работать как от сети, так и от аккумуляторов. Устанавливать их будут на высоте полуметра от рельсового полотна.

Нужны эти «фонарики» не столько для красоты, сколько для того, чтобы техперсоналу было комфортно в обслуживании инфраструктуры скоростного трамвая.

Напомним, что в Волгограде сейчас полностью модернизируют ветку скоростного трамвая. Осенью 2020-го приступили к обновлению наземной части линии СТ: уложат 20 километров бесшовных рельс, смонтируют свыше 21 км контактной сети, сделают новые тяговые подстанции, остановочные пункты и установят новые насосы в тоннеле в Краснооктябрьском районе. А когда закончат с путями, купят современные трамваи.