Еще трое мужчин и две женщины умерли от ковида в Волгограде и области

У всех умерших пациентов были хронические заболевания. Фото: Мария ЛЕНЦ

На 3 февраля 2021 в Волгоградской области снова зарегистрировали пять летальных исходов от СОVID-19. В каждом случае коронавирус сыграл решающую роль. Среди умерших две женщины и трое мужчин в возрасте от 54 лет до 61 года. Пополнили печальный список жители Волгограда, Волжского, Новоаннинского и Суровикинского района.

- Примерную дату заболевания и возможный способ заражения коронавирусной инфекцией установить невозможно, - на сегодня эта фраза оперштаба касается сразу троих умерших пациентов.

Среди них 58-летний волгоградец и 61-летняя жительница Суровикинского района, скончавшиеся в больнице №15. Оба с целым букетом хронических болезней. Такая же история и у имевшего проблемы с сердцем 54-летнего волжанина. Врачи больницы №5 не смогли его спасти.

А вот 56-летняя волгоградка пошла к врачу, как только почувствовала первые признаки болезни. Амбулаторное лечение результата не принесло. Слишком много серьезных заболеваний помимо ковида и пневмонии осложнили ситуацию, не помогли и медики больницы №4. Это же произошло и с 60-летним мужчиной из Новоаннинского района, который скончался в госпитале ветеранов.

Всего в Волгоградской области на сегодня более 44 тысяч человек заразились ковидом, из них умерли 624.