Новый сервис Банка УРАЛСИБ поможет самостоятельно оцкенить стоимость ипотечной недвижимости

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Клиентам УРАЛСИБа, приобретающим или продающим недвижимость, больше не потребуется вызывать оценщика на дом. Новый сервис по оценке жилой недвижимости в рамках ипотечного кредитования, реализованный Банком совместно с компанией SRG, позволяет существенно снизить стоимость и сократить сроки подготовки отчета.

Продавцу или покупателю нужно лишь сделать необходимые фотографии и снять короткое видео.

Сервисом можно воспользоваться на сайте Банка. При регистрации на этом сайте клиенту открывается Личный кабинет, в котором можно заказать отчет и отслеживать статус оформленного запроса.

После заказа сервиса «Самоосмотр» онлайн, клиент получит персональную ссылку. Чтобы получить необходимые инструкции и помощь виртуального помощника, нужно ее открыть, а затем, воспользовавшись предложенными советами, сделать фотографии недвижимости и снять короткое видео.

Отчет оценки «Без осмотра» также возможно заказать на сайте Банка – при приобретении у юридического лица готового жилья без отделки или на этапе оформления права собственности на сданную в эксплуатацию квартиру.

Благодаря онлайн-сервису, клиент в короткие сроки получает электронный отчет, подписанный УКЭП оценщика, а в Банк направляется верифицированная версия отчета.

Подробнее о предложении, а также о действующих программах ипотечного кредитования можно узнать в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»