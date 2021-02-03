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Происшествия

В Волгограде молодой водитель наехал на девушку

За сутки под колеса попали два пешехода, переходившие дорогу по «зебре»
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Двух пешеходов сбили прямо на "зебрах".

Двух пешеходов сбили прямо на "зебрах".

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки, 2 февраля, на дорогах Волгограда сбили двух пешеходов. Причем оба волгоградца переходили дорогу, как положено: по «зебре» и на зеленый сигнал светофора. Но, к сожалению, даже это не спасло их от ДТП. Так, в Ворошиловском районе вчера под колеса попала 22-летняя девушка. Ее сбил на «семерке» молодой водитель.

- 20-летний водитель ехал по улице Рабоче-Крестьянская и при повороте на улицу Баррикадная не пропустил пешехода, которая переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую девушку увезли в больницу с места ДТП, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Еще одного пешехода сбили вечером в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там под колеса «Лады Веста» попал 32-летний мужчина. Пешеход также переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина получил травмы и оказался на больничной койке.

ДТП