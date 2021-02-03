Волгоградская область получит почти 400 миллионов рублей на доплаты медикам

Фото администрации ВО.

Число онкобольных в России, и в Волгоградской области в частности, растет. Поэтому правительство стало стимулировать медиков, которые на ранних стадиях выявляют онкологию, когда еще человека можно спасти. Доплаты за ранее выявление рака ввели врачам в 2020-м. В этом году территориальным органам Фонда обязательного медицинского страхования из госбюджета выделили на эти доплаты свыше 1,1 миллиарда рублей. Волгоградская область получит 15,6 миллиона рублей.

- При подтверждении диагноза онкозаболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам, - поясняют схему поощрения в правительстве РФ.

Кроме того, Волгоградская область получит из госбюджета 380,8 миллиона рублей на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения. Соответствующее распоряжение также подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эти деньги пойдут на привлечение в больницы и поликлиники новых специалистов – врачей и среднего медицинского персонала – и выплату им заработной платы.