Под Волгоградом уволился главврач Калачевской ЦРБ

2 февраля стало известно о том, что главный врач Калачевской центральной районной больницы Олег Кумейко покинул свою должность.

- Он написал заявление на увольнение с 1 марта по собственному желанию в связи с переездом в другой регион. До 1 марта он будет находиться в отпуске, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе комитета здравоохранения по Волгоградской области.

Отметим, что Олег Кумейко, получивший образование в ВолгГМУ и имеющий высшую категорию по направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье», возглавил больницу в 2014 году. О причинах увольнения не сообщается.

Напомним, весной прошлого года калачевская ЦРБ в разгар пандемии прославилась на весь регион вирусным видеороликом, автором которого стала врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Ревва. Она заявила, что в больнице «ничего нет» для того, чтобы бороться в коронавирусом. Руководство опровергло эти сведения, составив на медика три приказа за разные нарушения. Итогом этого скандала стали судебные разбирательства между работодателем и Татьяной Реввой. В районном суде ее признали виновной в нарушении дисциплины, некачественном оказании помощи пациенту и нарушении санитарно-эпидемиологического режима, однако в областном удалось оспорить одно из взысканий.