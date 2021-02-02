Салют 2 февраля в Волгограде: где будет, когда начнется

Фейерверк в Волгограде 2 февраля прогремит раньше обычного. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Несмотря на то, что Волгоград уже почти год живет в режиме самоизоляции по коронавирусу, город-герой все же отмечает 78-ю годовщины победы под Сталинградом. Вечером 2 февраля 2021 в центре Волгограда прогремит праздничный фейерверк. Салют будет в непривычном месте – на площади Павших Борцов. Время для фейерверка также выбрали необычное - начнется салют 2 февраля в Волгограде в 20.00.

Посмотреть салют в честь Сталинградской победы 2 февраля можно будет как на самой площади Павших Борцов, так и с ближайших улиц, парков и домов. Главное, не создавать толпу, ведь коронавирусной угрозы никто не отменял. Да и общественный транспорт на этот раз в усиленном режиме ходить не будет, чтобы развезти волгоградцев по домам после фейерверка.

Также в программе праздника в честь годовщины победы в Сталинградской битве 2 февраля в Волгограде митинг Победителей, который прошел утром на главной площади города. Покажут его в эфире муниципального телевидения в 19.30. А в конце волгоградцы увидят по ТВ и салют.