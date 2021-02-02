В Волгограде врач перечислила телефонным мошенникам почти 2 миллиона

Полицейские напоминают, что не надо верить звонящим незнакомцам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телефонные мошенники продолжают атаковать жителей Волгоградской области. И, к сожалению, люди до сих пор верят человеку на другом конце провода. А преступники действуют почти по одной и той же схеме, представляясь сотрудниками банков. Так накануне, 1 февраля, врач-лаборант из Волгограда доверилась позвонившему ей незнакомцу. 52-летней женщине сказали, что ее счет взломали. Поэтому сбережения лучше перевести в безопасные ячейки. Медработник доверилась и перевела деньги – 1 миллион 901 тысячу рублей. Только перечислилась эта сумма мошенникам. Теперь их ищет полиция.

Осознали, что попались на удочку мошенникам и другие волгоградцы. За прошедшие сутки жители области перечислили лжеработникам банков свыше трех миллионов рублей. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, 17-летний менеджер лишился из-за телефонных мошенников более 400 тысяч. На 250 тысяч звонившие обманули 42-летнего бухгалтера. 28-летний механизатор лишился 380 тысяч, 53-летний заведующий мастерской перевел на «безопасные» счета 150 тысяч рублей. По всем фактам обманов полиция проводит розыск. В региональном Главке МВД напоминают, что при подозрительных звонках по телефону нельзя называть личные данные и не надо верить незнакомцам.