«Часть пищеблоков обновят уже летом 2021-го»: в Волгограде мэрия готовится передать школьные столовые в концессию

Инвестор обещает, что скоро все школьные столовые в Волгограде будут комфортными и современными. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Шаг за шагом все идет к тому, что школьные столовые Волгограда все-таки отдадут в концессию. Депутаты гордумы уже одобрили предложение инвестора, теперь его будут детально изучать чиновники. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, для этого уже создана рабочая группа.

В состав группы вошли представители управления экономического развития и инвестиций, Контрольно-счетной палаты, а также двух департаментов – образования и муниципального имущества, и еще депутаты гордумы.

Напомним, что с предложением обновить столовые в образовательных учреждениях Волгограда, выступила компания ООО «Школьное кафе». Нет, эти бизнесмены не альтруисты, они хотят взять столовые в концессию, и «взвалить» на себя обязательства хорошо кормить детей и обновлять помещения.

- Инвестор обещает за два года обновить 23 пищеблока в 22 школах города. И вложить в это дело обещает почти 300 миллионов рублей. Деньги пойдут в том числе на новое оборудование и на новый интерьер в школьных столовых. Причем первые 12 столовых намерены модернизировать уже летом 2021 года (в межучебный период), остальные 11 – летом 2022-го, - обрисовывают перспективу в мэрии.

При этом акцентируют: все обновленные помещения по-прежнему будут находиться в собственности города. Ремонт оборудования в процессе эксплуатации частник берет на себя. А по окончании действия концессионного договора инвестор передаст на баланс муниципалитета все обновленное имущество